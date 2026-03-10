A- A+

Música Parabéns pra Gonzagão: evento homenageia o Rei do Baião no Cais do Sertão nesta sexta-feira (13) Projeto contará com shows dos artistas Beto Hortis, Cristina Amaral e Maciel Melo, a partir das 20h

O projeto "Parabéns pra Gonzagão" ocorre no Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, nesta sexta-feira (13), a partir das 20h, com shows em homenagem ao eterno Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Entre as atrações previstas para a ação estão os artistas Beto Hortis, Cristina Amaral e Maciel Melo.

Há 12 anos, a iniciativa celebra a vida e a obra do músico que se tornou porta-voz da cultura nordestina e referência permanente para diferentes gerações de artistas e admiradores em todo o Brasil.

A obra de Luiz Gonzaga permanece viva na memória do povo brasileiro e continua sendo revisitada por artistas que encontram em suas canções temas sociais, culturais e identitários que atravessam o tempo. Seus sucessos permanecem em evidência, reafirmando a força de um legado que nunca deixou de dialogar com o presente.

A homenagem, tradicionalmente realizada no dia 13 de dezembro, data de nascimento de Luiz Gonzaga, precisou ser transferida para março deste ano em razão de questões burocráticas e logísticas.

Solidariedade

Além de celebrar o nascimento de Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, o evento também vai promover uma ação de arrecadação de alimentos destinada a famílias em situação de vulnerabilidade no Agreste e no Sertão de Pernambuco.

Os voluntários da Ação da Cidadania estarão próximos ao palco para receber as doações de, no mínimo, 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Após o evento, os alimentos arrecadados serão organizados e encaminhados para cidades do Agreste e do Sertão onde houver famílias precisando de apoio.



Serviço - "Parabéns pra Gonzagão"

Local: Cais do Sertão – Bairro do Recife

Data: 13 de março

Horário: 20h

Confira a programação de shows:

20h – Beto Hortis

21h30 – Cristina Amaral

23h – Maciel Melo



Com informações da assessoria.

Veja também