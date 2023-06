A- A+

CELEBRIDADES 'Parabéns, você conseguiu sua fama', disse Neymar à influencer após repercussão de traição Fernanda Campos, apontada como amante de Neymar, contou detalhes sobre como seu encontro com o atleta ocorreu

A influenciadora digital Fernanda Campos expôs tudo sobre como ocorreu seu envolvimento com Neymar Jr. Após o pedido de desculpas público do atleta a sua namorada, Bruna Biancardi, a mineira de 26 anos revelou detalhes sobre como conheceu, encontrou e o que ocorreu após a repercussão do caso. Ela afirma que Neymar tentou entrar em contato após o vazamento e a enviou a mensagem "Parabéns, você conseguiu sua fama".

A modelo afirma que sabia da gravidez de Bruna, mas que imaginava que os dois não estavam juntos. Segundo Fernanda, ela foi recebida no apartamento pessoal de Neymar, e outras cinco pessoas estavam na sala, e ela teria passado aproximadamente 30 minutos no quarto do atleta.

"Entrei com celular, gravei stories, mandei pros meus amigos, por isso que achei que não tinha relacionamento nenhum ativo. Até perguntei pra ele: E se outras meninas vêm e gravam?' e ele respondeu 'Você é de confiança", expôs Fernanda, que riu ao falar sobre o uso da palavra confiança, em entrevista à Record TV.

Além disso, ela revelou que eles se conheceram após Neymar entrar em contato por meio do Instagram da influenciadora. Eles trocaram mensagens por alguns meses até o encontro acontecer e ela afirma que não apagou o conteúdo com medo que ele um dia a desmentisse.

"Ele me mandou mensagem pedindo meu contato e o número era da França, chamadas de vídeo, de áudio, todas as mensagens. Eu nunca apaguei, quando tive oportunidade reuni todas as mensagens", afirmou ela.

A influenciadora revelou também que como pessoa, Neymar não fez diferença na vida dela.

“Neymar é nome, né? É fama. Já conheci caras mais legais, mais interessantes do que ele tanto no quarto, como em conversas, pra mim não fez diferença na minha vida", disse Fernanda.

