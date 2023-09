A- A+

Recife Parada da Diversidade de Pernambuco acontece no Recife, neste domingo (17); confira programação A concentração será no Parque Dona Lindu, a partir das 8h. Já o desfile dos 11 trios elétricos começa às 13h

Neste domingo (17), a avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe a 22ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco. Com o tema "O amor é uma política de resistência", o evento, organizado pelo Fórum LGBT de Pernambuco, busca dialogar sobre os direitos e a inclusão do público LGBTQIAPN+.

A concentração será no Parque Dona Lindu, a partir das 8h, onde ocorrerá discursos, performances de drags e shows. Já o desfile dos 11 trios elétricos começa às 13h.



"A Parada é um ato político feito para visibilizar as pessoas LGBTQIA+ e suas demandas. Este é o momento de estarmos juntos - mães, irmãos, pais, filhos, parentes... Juntos somos mais fortes. A luta pela democracia não pode parar", destacou o membro do Fórum LGBT de Pernambuco, Thiago Rocha.

Entre as atrações do Parque Dona Lindu estão os shows da banda Sensação, Luiza Ketilyn & banda Delikada e Dany Myler. Nos trios elétricos, se apresentam Nonô Germano, as bandas Carta de Baralho e Asas da América, Gal Menezes e Anderson Ferrer, entre outras. O trio La Folie levará uma atração surpresa ao evento.



“É essencial nos unirmos para preservar os espaços LGBTQIAPN+ que são fundamentais na luta contra a lgbtfobia. Precisamos unir forças, com determinação e sabedoria para superar o crescente conservadorismo", afirmou a coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco, Chopely Santos.

Confira programação do Parque Dona Lindu:

8h - DJ Lucas Estevão;

8h30 - Performances drags: Zafira Nibool, Lilian Fontinelly, Marcelly Trentine, Mirella Calypso e Nega Jurema;

8h50 - Show da diversidade: Julius Mackillary, Eduardo Leite, Luca de Melo, Victor Moura, Diana Fierce e Fabiola Alves;

9h50 - Apresentação Sharlene Esse e os leopardos;

10h - Show Andinho;

10h30 - Show banda Sensação (part. do cantor Guto Almeida);

11h - Falas institucionais e homenagens;

11h30 - Show de Kelly Oliveira;

12h - Show de Luiza Ketilyn & banda Delikada

12h30 - Show de Dany Myler;

13h - Arrastão do afoxé Oxum Panda

Confira a ordem e atrações dos trios (saída a partir das 13h):

1 - Trio Governo - Banda Asas da América

2 - Trio Prefeitura - Dj

3 - Trio Ong Gestos - Dj

4 - Trio Trans - Gal Menezes e Anderson Ferrer

5 - Trio Coletivo de Lésbicas - Dany Myler

6 - Trio Amor Como For - Dj Caverna e cantor Jotaerre

7 - Trio La Folie - Atração surpresa

8 - Trio Ong Ser Coletivo - Dj Deb Lima, Nonô Germano e Banda Carta de Baralho

9 - Trio Bloco da Diversidade - Val Ravache e Dj

10 - Trio Transviver - Juan Guiã e participações

11 - Trio Gaymado - Marquinho Balada.

