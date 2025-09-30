Paraense Guto Galvão entra na reta final de "Vale Tudo" como o pai biológico da pequena Sarita

A- A+

Embora “Vale Tudo” já esteja visualizando o trem de pouso para finalizar sua trajetória no horário das nove da Globo, uma área de turbulência ainda atinge o pacífico núcleo de Paraty, onde está o casal Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima): trata-se da chegada de Luiz, que entrou nesta reta final da novela se apresentando como o pai biológico de Sarita (Luara Telles).



E coube ao ator paraense Guto Galvão ser o portador da desventura das mães adotivas da pequena.



Esta participação no remake da “novela das novelas” chega em boa hora para Guto, que faz sua estreia em uma trama das nove, e sua segunda novela do currículo após viver o delegado Aníbal em “Amor Perfeito” (2023).



“Sempre tive o sonho de fazer uma novela das 21h da Globo, e ter essa oportunidade numa conjuntura de crescimento, em especial numa obra e horário tão importantes me faz sentir como um grande momento de celebração”, conta o artista de 32 anos, nascido em Belém (PA), que recentemente pôde ser visto no longa “Manas”, de Mariana Brennand, que foi cotado para representar o Brasil no Oscar 2026.



O personagem

Na trama escrita por Manuela Dias, Guto conta um pouco do processo de composição para dar vida ao Luiz, que entra na história disposto a retomar o laço afetivo com sua filha.



“Pensei em muitas referências para interpretar o Luiz, mas confesso que as trocas com Maeve, Lorena e a equipe da novela foram tão profundas, sinceras e vivas que me senti positivamente provocado a caminhar em uma outra direção com o personagem”, comenta o ator.

A convivência com as atrizes também marcou o ator sobre sua maneira de trabalhar no dia a dia. “Interpretando o Luiz, nossas trocas em cena fluíram de forma tão natural e potente, que momentos emocionantes e intensos aconteciam de forma quase espontânea. É uma delícia quando isso acontece, pois o ofício da atuação se alimenta muito disso”, destaca o artista.

Impacto

Em meio ao conflito desencadeado entre pais adotivos e biológicos na novela, Guto Galvão, que também tem formação em Advocacia - e atuou na área antes de enveredar para as Artes Cênicas - sabe que seu personagem vai mexer com a paz do casal Cecília e Laís.



“Quando Luiz chega dizendo ser o pai dela e querendo conhecê-la, temos um evento tenso, de muitas emoções, ainda mais se tratando da reta final da história, onde tudo fica mais intenso”, diz o ator, que pondera.

“Novelas são obras de ficção, e recursos narrativos são utilizados para contar histórias e inserir temas, assim como resolvê-los internamente na trama. Mas sobre o processo de adoção, vale dizer que, no Brasil, eles são muito sérios, seguros e sigilosos”, conclui.

Mantendo o mistério sobre as movimentações de Luiz em “Vale Tudo”, o paraense, que já concluiu suas gravações, adianta que, após o folhetim, poderá será visto na quarta temporada da série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay, que deve ser lançada no fim do ano, e tem outros projetos em vista.



"Participar de “Vale Tudo” foi algo extremamente vivo, emocionante e profundo. Eu sigo feliz, atento e muito grato por ter vivido esse momento”, finaliza Guto Galvão.



