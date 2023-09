A- A+

Roupa Nova, João Bosco, Paralamas do Sucesso e Zélia Duncan integram o rol de mais uma rodada de artistas confirmados para a 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns - FIG 2024.



À frente do anúncio, a Prefeitura de Garanhuns divulgou também as datas dos shows, que devem ser apresentados nos seguintes dias:



- Roupa Nova, dia 11 de julho

- Joanna, dia 12 de julho

- João Bosco, dia 13 de julho

- Paralamas do Sucesso, dia 18 de julho

- Zélia Duncan, dia 27 de julho



Ainda de acordo com a gestão municipal, a festa no próximo ano está marcada para acontecer entre os dias 11 e 28 de julho no palco principal do festival.



Os nomes anunciados juntam-se aos demais, listados também pela prefeitura, em agosto. São eles: Biquíni Cavadão, Jota Quest, Pitty, José Augusto, Anavitória, Hungria, Teto e Ana Carolina.





A programação, assim como as datas do festival, foram anunciadas apenas pela Prefeitura de Garanhuns. O prefeito da cidade, Sivaldo Albino, afirmou que o evento deve ser realizado sob a responsabilidade da gestão municipal.

O Governo do Estado não ratificou as informações, ao contrário, ainda no decorrer da edição deste ano, datas diferentes das divulgadas pela prefeitura, foram anunciadas. De acordo com a gestão executiva do Estado, o FIG 2024 vai ser realizado entre os dias 18 e 28 de julho.

