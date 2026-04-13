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MÚSICA

Paralamas celebra 40 anos de carreira com show nesta sexta (17) no Classic Hall; confira repertório

Banda Paralamas do Sucesso percorre trajetória em apresentação que deve ultrapassar duas horas

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Paralamas faz show nesta sexta (17) no Classic Hall Paralamas faz show nesta sexta (17) no Classic Hall - Foto: Maurício Valladares

Da história de "Vital e Sua Moto" a "Uma Brasileira", "Que País É Este?" e "Caleidoscópio" entre outras dezenas de hits, integram o repertório que celebra as quatro décadas de carreira dos Paralamas do Sucesso - em turnê que chega ao Recife nesta sexta-feira (17) com show no Classic Hall.

 

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No palco, "Paralamas Clássicos" traz Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone que rememoram os estourados anos de 1980, quando se tornaram uma das maiores bandas de rock nacional do Brasil.

A promessa para o show por aqui, é de mais de duas horas de sequência que deve ser acompanhada pelo público do início ao fim.

Os ingressos para o show estão disponíveis no site Bilheteria Digital. com valores a partir de R$

Confira o setlist do show:

- "Sua Moto"
- "Cinema Mudo"
- "Bora Bora"
- "Pólvora"
- "Ska"
- "Lourinha Bombril"
- "Trac Trac"
- "O Calibre"
- "Selvagem"
- "Mensagem de Amor"
- "Seguindo Estrelas"
- "Uns Dias"
- "Romance Ideal"
- "Ela Disse Adeus"
- "Bella Luna"
- "Cuide Bem do Seu Amor"
- "Tendo a Lua"
- "Aonde Quer Que Eu Vá"
- "Lanterna dos Afogados"
- Quase um Segundo
- "O Amor Não Sabe Esperar"
- "Será Que Vai Chover?"
- "Assaltaram a Gramática"
- "Você"
- "O Beco"
- "A Novidade"
- "Melo do Marinheiro"
- "Alagados"
- "Uma Brasileira"
- "Óculos"
- "Sossego"
- "Perplexo"
- "Caleidoscópio"
- "Meu Erro"
- "Que País é Este?"
- "Should I Stay" 

SERVIÇO
Turnê "Paralamas Clássicos", com os Paralamas do Sucesso
Quando: Sexta-feira (17), a partir das 20h (abertura dos portões) 
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 3427-7501

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