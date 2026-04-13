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MÚSICA Paralamas celebra 40 anos de carreira com show nesta sexta (17) no Classic Hall; confira repertório Banda Paralamas do Sucesso percorre trajetória em apresentação que deve ultrapassar duas horas

Da história de "Vital e Sua Moto" a "Uma Brasileira", "Que País É Este?" e "Caleidoscópio" entre outras dezenas de hits, integram o repertório que celebra as quatro décadas de carreira dos Paralamas do Sucesso - em turnê que chega ao Recife nesta sexta-feira (17) com show no Classic Hall.









No palco, "Paralamas Clássicos" traz Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone que rememoram os estourados anos de 1980, quando se tornaram uma das maiores bandas de rock nacional do Brasil.

A promessa para o show por aqui, é de mais de duas horas de sequência que deve ser acompanhada pelo público do início ao fim.



Os ingressos para o show estão disponíveis no site Bilheteria Digital. com valores a partir de R$



Confira o setlist do show:

- "Sua Moto"

- "Cinema Mudo"

- "Bora Bora"

- "Pólvora"

- "Ska"

- "Lourinha Bombril"

- "Trac Trac"

- "O Calibre"

- "Selvagem"

- "Mensagem de Amor"

- "Seguindo Estrelas"

- "Uns Dias"

- "Romance Ideal"

- "Ela Disse Adeus"

- "Bella Luna"

- "Cuide Bem do Seu Amor"

- "Tendo a Lua"

- "Aonde Quer Que Eu Vá"

- "Lanterna dos Afogados"

- Quase um Segundo

- "O Amor Não Sabe Esperar"

- "Será Que Vai Chover?"

- "Assaltaram a Gramática"

- "Você"

- "O Beco"

- "A Novidade"

- "Melo do Marinheiro"

- "Alagados"

- "Uma Brasileira"

- "Óculos"

- "Sossego"

- "Perplexo"

- "Caleidoscópio"

- "Meu Erro"

- "Que País é Este?"

- "Should I Stay"

SERVIÇO

Turnê "Paralamas Clássicos", com os Paralamas do Sucesso

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

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