A- A+

MÚSICA Paramore lança novo single "C'est Comme Ça" Faixa faz parte do próximo álbum de estúdio da banda, "This is Why", anunciado para 10 de fevereiro

O retorno eletrizante do Paramore continua com o lançamento da nova música “C’est Comme Ça”, a terceira faixa do aguardado álbum "This is Why", que será lançado no dia 10 de fevereiro via Atlantic Records - uma distribuição da Warner Music Brasil. O trio vencedor do Grammy revelou seus novos planos para o projeto em setembro de 2022 com o lançamento da faixa-título "This Is Why", destaque nas paradas de streaming e rádios por todo o mundo.

"Estou tentando me livrar do vício em uma narrativa de sobrevivência. A ideia de destruição iminente é menos catastrófica para mim do que não saber nada sobre o futuro ou minha participação nele. Os meninos e eu estamos em lugares muito mais estáveis em nossas vidas do que nunca. E de alguma forma é mais difícil para mim me ajustar.”, comenta Haley.

Quando os integrantes do Paramore revelaram que estavam gravando juntos em janeiro de 2022, a resposta dos fãs de música ao redor do mundo foi imediata e comemorativa. Desde que a banda multi-platina vencedora do Grammy lançou seu último álbum, “After Laughter” - e Hayley Williams lançou dois álbuns solo elogiados -, Paramore se tornou mais popular do que nunca.

Ao longo dos últimos anos, a influência e a popularidade da banda cresceram como uma bola de neve, à medida que a era do streaming os impulsionou organicamente a uma posição de uma das maiores e mais atraentes bandas de rock do mundo. Para os integrantes do grupo, que se formou quando adolescentes no Tennessee, sua trajetória de 20 anos os fez passar de jovens estranhos a ícones da cultura pop permeando o cenário musical ao inspirar uma nova geração de talentos musicais.

Para a alegria dos fãs brasileiros, a banda desembarca em março no País para uma agenda de três shows, sendo no dia 9 no Rio de Janeiro e 11 e 12 em São Paulo

Veja também

bbb 23 Dinâmica poderosa: eliminados poderão dar informações externas para a casa do BBB 23