streaming Paramount+ anuncia "Nola King" com Samuel L. Jackson como protagonista Nova obra se passa no mesmo universo de "Tulsa King", protagonizado por Sylvester Stallone

O Paramount+ anunciou Samuel L. Jackson em sua estreia como estrela de sua primeira série de televisão: "Nola King", spin-off de "Tulsa King". O personagem de Jackson, Russell Lee Washington Jr., será apresentado na terceira temporada do seriado original, com lançamento previsto para setembro de 2025.

“Chris McCarthy [Chris McCarthy, co-CEO da Paramount Global] veio até mim com uma ideia revolucionária: expandir minha série além da história de um chefão da máfia e transformá-la em uma franquia dinâmica centrada na família”, disse Sylvester Stallone. “Entrei na hora. Sam Jackson é a única escolha possível para liderar essa nova aventura”

"Nola King" acompanhará Russell Lee Washington Jr. (Jackson) que, após desenvolver uma amizade com Dwight Manfredi (interpretado por Sylvester Stallone no seriado original) durante uma sentença de dez anos em uma prisão federal. Inspirado pelo que Dwight conseguiu construir em Tulsa e impressionado com as possibilidades de uma segunda chance, Washington retorna a Nova Orleans — cidade que abandonou há quarenta anos — para se reconectar com sua família e amigos e retomar o controle da cidade que deixou para trás.

