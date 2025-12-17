A- A+

AQUISIÇÃO Paramount diz ter financiamento garantido para oferta pela Warner e eleva disputa com Netflix

A Paramount afirmou nesta quarta-feira, 17, que "garantiu todo o financiamento necessário" para sua oferta hostil de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), intensificando a disputa com a Netflix pelo controle dos ativos do grupo de mídia

Em comunicado, a empresa disse que a proposta de US$ 30 por ação será financiada por US$ 41 bilhões em novo capital próprio, com garantia da RedBird Capital e da família Ellison, controladores da Paramount, além de US$ 54 bilhões em compromissos de dívida de Apollo, Citibank e Bank of America (BofA).

A declaração ocorre após a WBD recomendar que seus acionistas votem contra a oferta não solicitada da Paramount, em carta que levantou dúvidas sobre a solidez do financiamento. O CEO da Paramount, David Ellison, disse que ouviu de acionistas da WBD que preferem sua proposta e acusou a rival de "não se engajar" com a oferta de buscar uma contraproposta mais alta da Netflix. A empresa também afirmou que a Warner "não abordou adequadamente" questionamentos sobre o acordo com a Netflix.

"A Paramount está comprometida com sua oferta", disse a companhia, acrescentando que espera que os acionistas da WBD "escolham uma transação com a Paramount em vez da Netflix".

Em paralelo, o escritório de advocacia Halper Sadeh informou que está investigando possíveis "violações das leis federais de valores mobiliários" relacionadas a diversas operações, incluindo a venda da Warner Bros. à Netflix.

Segundo o comunicado, o negócio prevê US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,501 em ações da Netflix para cada ação da WBD, e o escritório pode buscar "maior contrapartida para os acionistas" ou divulgações adicionais.

Também nesta quarta-feira, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, minimizou preocupações antitruste sobre a oferta da empresa pela Warner. Em entrevista à CNBC, ele argumentou que, em audiência de TV, a Netflix ocupa "apenas a sexta posição".

Peters acrescentou que mais de 75% dos assinantes do HBO Max também têm Netflix, defendendo que o acordo "é bom para os consumidores" e que está confiante de que reguladores verão este benefício.

Em Nova York, as ações da Paramount (-4,95%) e da WBD (-1,33%) operavam em queda, enquanto a da Netflix tinha alta de 1,24%, às 13h40 (de Brasília).

