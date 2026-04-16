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STREAMING Paramount garante 45 dias de exibição nos cinemas antes do streaming A empresa de mídia e entretenimento pode anunciar em breve uma fusão com a Warner Bros.

O CEO da Paramount Skydance, David Ellison, anunciou uma janela de exibição de 45 dias para seus filmes antes de eles irem para ao streaming, em meio à tensão causada por uma possível fusão com a Warner Bros.

Ellison fez o anúncio durante uma apresentação aguardada da Paramount Pictures na convenção CinemaCon, que reúne em Las Vegas donos de salas de cinema. A apresentação começou com um vídeo focado no compromisso do estúdio com o cinema.

Ellison abordou diretamente a questão da compra da Warner Bros., à qual se opõe o conselho da Cinema United - que organiza a CinemaCon e que reúne centenas de donos de cinemas de todo o mundo -, por considerar a concentração de mídias prejudicial para a indústria.

"Vim até aqui hoje porque queria olhar nos olhos de vocês e dar a minha palavra", disse Ellison. "Após nos fundirmos com a Warner Bros., vamos fazer um mínimo de 30 filmes por ano. Vida longa aos filmes."

Devido à morte de um parente, o CEO não compareceu ontem a uma audiência no Senado para falar sobre a fusão, de US$ 111 bilhões.

Entre os destaques da apresentação da Paramount estava o terceiro filme da franquia "Top Gun" - que vai reunir Cruise e o diretor do filme original, de 1986, Jerry Bruckheimer - e a adaptação para o cinema do game "Call of Duty", com estreia prevista para 2028.

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