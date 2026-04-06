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STREAMING Paramount negocia US$ 24 bi com fundos árabes para viabilizar proposta pela Warner, diz jornal Fusão unirá estúdios e redes como CNN e CBS para reforçar a competitividade diante do avanço do streaming sobre a TV tradicional

A Paramount está negociando a captação de cerca de US$ 24 bilhões em aportes de capital junto a três fundos soberanos liderados pela Arábia Saudita para financiar a compra da Warner Bros. Discovery, segundo reportagem do Wall Street Journal reproduzida pela Reuters.

A gigante americana de entretenimento anunciou em fevereiro que chegou a um acordo para adquirir a rival em uma operação de US$ 110 bilhões, com valor de capital de US$ 81 bilhões, que deve ser concluída até o terceiro trimestre.

A fusão reuniria grandes estúdios e redes, como CNN e CBS, fortalecendo sua competitividade em um cenário em que o streaming vem tirando audiência da TV tradicional.

Para viabilizar a operação, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita deve aportar cerca de US$ 10 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Outros investidores incluem a Qatar Investment Authority e a L’imad Holding, de Abu Dhabi.

De acordo com o Wall Street Journal, esses investidores não terão direito a voto na nova empresa resultante da fusão entre Paramount e Warner. Executivos da empresa avaliam que a entrada desses fundos não deve levar a uma revisão regulatória por órgãos como o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) ou a Comissão Federal de Comunicações (FCC).

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