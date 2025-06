Parceira de Cuoco, Regina Duarte lamenta morte do ator: ''lembrar dele com maior carinho''

A- A+

A atriz Regina Duarte usou suas redes sociais para lamentar a morte do ator Francisco Cuoco, que foi um de seus grandes parceiros na televisão. "Acabei de saber. Nem sabia que ele estava hospitalizado em São Paulo", disse a atriz em vídeo publicado no Instagram.

Cuoco e Duarte fizeram quatro novelas juntos. A primeira foi "Legião dos esquecidos", de 1968, na TV Excelsior. Depois, em 1972, um sucesso avassalador: "Selva de Pedra", da TV Globo. Eles também contracenaram em "Sétimo sentido", de 1982, e "O astro", de 2011, ambas também da Globo.

"Perda de um grande e querido amigo. A gente se uniu em um grande abraço. A saudade que a gente vai ter dele, a gente já vinha tendo essa saudade. Agora se perpetuou de uma forma mais física. Acho que a gente tá num momento de se abraçar e lembrar dele com maior carinho", expressa Regina.



Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, de falência múltipla dos órgãos. O velório está acontecendo das 7h às 15h, no Funeral Home, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista, região central de São Paulo. O enterro será às 16h, fechado para familiares e amigos.

Parceria histórica

Escrita por Janete Clair e dirigida por Daniel Filho, "Selva de pedra" foi um marco na TV Globo, um verdadeiro fenômeno que esvaziava as ruas durante a exibição. Foi a primeira novela da televisão brasileira a ultrapassar a marca de 100 pontos no Ibope do Rio de Janeiro. Cuoco interpretava Cristiano Vilhena, e Regina Duarte, Simone, em uma história de ambição, amor e identidade.



Cristiano é um jovem humilde do interior, determinado a vencer na vida a qualquer custo. Simone, por sua vez, é uma artista plástica sensível, romântica e íntegra que acredita no amor verdadeiro e apoia Cristiano no início de sua jornada. Ao ser traída e desprezada por ele, no entanto, ela passa por uma reviravolta: forja sua própria morte e assume uma nova identidade, Rosana Reis. Retorna, então, ao convívio de Cristiano, numa trama de suspense, vingança e amor reprimido.

Com uma química explosiva, o casal virou símbolo da teledramaturgia clássica brasileira, fato que ajudou Regina Duarte a consolidar sua imagem de "namoradinha do Brasil".

