BBB 26 Enquete BBB 26: parcial atualizada revela disputa acirrada entre duas participantes Nesta terça-feira (24), Chaiany, Maxiane e Milena podem deixar o reality

O sexto Paredão do BBB 26, que ocorre nesta terça-feira (24), promete ser um dos mais acirrados desta edição. As parciais das principais enquetes divergem sobre qual será o resultado da disputa entre Chaiany, Maxiane e Milena.

Em todas as pesquisas, Chaiany aparece fora de risco. Maxiane e Milena dividem a preferência para deixar o programa, dependendo da enquete.

Com mais de 3 milhões de votos computados, a parcial do site Uol apresenta uma diferença mínima entre as duas sisters. Na atualização feita às 12h20 desta terça, Maxiane aparece com 50,17% das intenções de voto, enquanto Milena conta com 49,32%.



Na enquete do Notícias da TV, o cenário é parecido: Maxiane com 50,55% e Milena com 48,28%. Já o Votalhada TV, que calcula uma média entre pesquisas de sites e redes sociais, traz uma diferença maior entre a pernambucana, com 56,22%, e a mineira, com 42,04%.

A Coluna Play, do jornal O Globo, no entanto, aponta a saída de Milena, com 55,02%, e Maxiane em segundo lugar, com 44,44%. O resultado é parecido na enquete da CNN Brasil: 52% para Milena e 47% para Maxiane.

Como foi formado o Paredão?

A eliminada será revelada nesta terça-feira (24), durante a edição ao vivo do BBB 26. A dinâmica desta semana contou com Big Fone, Duelo de Risco, contragolpe e veto à prova Bate Volta.

Chaiany já estava na berlinda desde sábado (21), após atender o Big Fone e participar do Duelo de Risco com Jordana, que ganhou a imunidade. Milena foi indicada por Jonas, líder da semana.

Como havia comprado o poder de vetar alguém da prova Bate Volta, Alberto Cowboy tirou de Chaiany a chance de escapar do Paredão. O empresário foi o mais votado pela casa e, por conta do contragolpe de Chaiany, Maxiane também acabou sendo emparedada.

Alberto e Maxiane disputaram o Bate Volta. Quem levou a melhor na dinâmica foi o veterano, que conseguiu escapar do Paredão.



