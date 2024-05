"Parece deboche": Narcisa é criticada após postar pedido de ajuda para o RS

Narcisa Tamborindeguy foi criticada nas redes sociais na terça-feira, 14, após postar um vídeo pedindo para que seus seguidores dessem apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

"Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Eu amo o Rio Grande do Sul! O meu coração está com vocês! Estamos juntos. Jamais os abandonaremos. Somos do mesmo sangue", escreveu na publicação.