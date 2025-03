A- A+

MÚSICA "Parecia que John estava conosco", diz Ringo Starr sobre vitória dos Beatles no Grammy

Em fevereiro, os Beatles venceram a categoria de Melhor Performance de Rock no Grammy pela música Now And Then, que reviveu a saudosa voz de John Lennon. Em entrevista recém-publicada pela People, o baterista Ringo Starr contou como se sentiu com a vitória. "Eu não esperava ganhar, mas foi ótimo. Parecia que John estava conosco", disse o astro de 84 anos.

A faixa também disputava o prêmio de Gravação do Ano e foi produzida com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial. A tecnologia, chamada "stem separation", permitiu reaproveitar uma gravação antiga, removendo ruídos e isolando os vocais de John Lennon.

Os produtores recuperaram, ainda, instrumentais de violão e guitarra do também falecido George Harrison, gravados em 1995. Para completar a música, vieram a bateria de Starr e o baixo e o piano de Paul McCartney.

Separados desde os anos 1970 e com apenas dois membros vivos, os Beatles acenderam um debate sobre as implicações das ferramentas de IA na música. A elegibilidade da faixa foi questionada, mas logo esclarecida dentro das regras do Grammy - que considera válidas as músicas que fazem uso de IA desde que a ferramenta seja usada para aprimorar materiais, e não para a criação integral.

"Depositamos muito trabalho duro e muita emoção, e as faixas perduram até hoje", acrescentou Starr à People, falando sobre os clássicos da banda. Em janeiro, o astro lançou seu segundo álbum country desde 1970. Ele realizou apresentações especiais em Nashville, nos Estados Unidos, e escolheu alguns hits dos Beatles para o setlist, incluindo With a Little Help from My Friends.



