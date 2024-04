A- A+

Mais um Paredão foi formado no BBB 24, nesta sexta-feira (5). Estão na berlinda Alane, Davi e Giovanna. A eliminação ocorre no domingo (7).

Último Anjo desta edição, Matteus ficou fora da mira desta vez. Lucas Henrique, o Buda, que conquistou o Líder na quinta-feira (4), também não podia ser indicado.

Cumprido o que já havia combinado com Giovanna, Buda colocou a amiga no Paredão. A estratégia era obrigar os demais participantes da casa - todos aliados - a votarem entre si.



"Eu entrei aqui jogando. Assim como não tem vida fácil para mim, não vai te vida fácil para os adversários", afirmou Lucas, durante o anúncio da sua indicação.



No entanto, ao contrário do que ocorre tradicionalmente, o voto da casa foi para salvar alguém. As duas pessoas menos votadas pelos brothers e sisters foram emparedadas: Alane e Davi. Com a saíde de um dos três indicados, restarão apenas seis participantes no reality.



Veja como votou a casa:

Alane - Beatriz

Beatriz - Alane

Davi - Isabelle

Isabelle - Davi

Giovanna - Isabelle

Matteus - Beatriz



