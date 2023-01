A- A+

bbb 23 Paredão do BBB 23 formado: Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel Fop estão na berlinda nesta semana Um dos três saem da casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (31)

Cezar, Domitila e Gabriel Fop estão no Paredão do BBB 23 desta semana. Os brothers acabaram na berlinda durante votação no programa de domingo (29). Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (31).

Durante a formação do paredão, o anjo Ricardo pôde imunizar um participante, escolhendo Tina, e o líder Cara de Sapato indicou o Cezar Black para ir à berlinda, que teve direito a um contragolpe. Ele puxou o Gabriel Fop. A votação dos outros participantes aconteceu de forma individual no confessionário. Os dois mais votados foram para o paredão: Guimê e Domitila Barros.

Cara de Sapato, que estava com o Poder Curinga e podia vetar uma pessoa do Paredão, pôde tirar do paredão um dos indicados pela casa, escolhendo tirar Guimê. No lugar dele, entrou o terceiro mais votado, Cristian.

Veja também

NOVELA Em "Travessia", Rafael Losso celebra retorno ao horário nobre