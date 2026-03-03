A- A+

BBB 26 BBB 26: Globo anuncia mudança no Paredão falso e público questiona decisão O participante escolhido para ir ao Quarto Branco poderá contar com a companhia de um colega de confinamento por um período

Tadeu Schmidt pegou o público do BBB 26 de surpresa, na noite desta segunda-feira (2), ao anunciar uma mudança nas regras do Paredão falso. Agora, a pessoa mais votada pelo público poderá escolher outro participante para passar um período com ela no Quarto Secreto.

“Uma novidade, atenção: a pessoa que for para o quarto secreto poderá escolher alguém para passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater, e é isso que a gente vai ver daqui. O que será que essa dupla vai tramar?”, anunciou o apresentador, durante o programa ao vivo.

Alberto Cowboy, Breno Corã e Jordana Morais disputam o Paredão falso. Na noite desta terça-feira (3), um deles será enviado para um quarto secreto e, posteriormente, retornará para a casa com imunidade.



Repercussão

Inicialmente, a possibilidade de convidar outro participante para o Quarto Secreto não havia sido revelada pela Globo. A alteração da dinâmica gerou comentários diversos nas redes sociais. Para alguns internautas, a iniciativa seria uma tentativa de favorecer Ana Paula Renault diante da frustração da torcida da sister, que esperava que ela participasse do Paredão falso.



