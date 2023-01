Paris Hilton anuncia a chegada de seu primeiro filho em sua rede social

A- A+

Leia também

• Seu Jorge teria sido impedido pelo cartório de registrar filho recém-nascido como "Samba"

• Justin Bieber vende direitos autorais de suas músicas por R$ 1 bilhão

• Após música sobre traição, Shakira bate recorde e se torna artista latina mais ouvida

Paris Hilton anunciou, nessa terça-feira (24), que ela e seu marido, Carter Reum, deram as boas-vindas ao primeiro filho. Hilton postou uma foto no Instagram do que parecia ser seu recém-nascido segurando o polegar.

"Você já é amado além das palavras", escreveu Hilton com um emoji de coração azul. O bebê foi gerado de uma barriga de aluguel, segundo a imprensa americana.

A ex-estrela de reality show de 41 anos contou, em entrevista no mês passado, que havia iniciado um processo de fertilização in vitro, durante a pandemia, com o marido, um investidor com quem se casou em 2021.





Hilton disse à revista People que "porque o mundo fechou" no início da pandemia, era o "momento perfeito".

Em um comunicado publicado na terça-feira pela People, Hilton disse que os "corações" de sua família estão "explodindo de amor por nosso bebê".

Veja também

bbb 23 Em uma hora, Fred Nicácio e Marília usam todos os cards de áudio do Quarto Secreto