Paris Hilton revela ter congelado 20 embriões de meninos na tentativa de ter uma menina

A- A+

A socialite Paris Hilton revelou ter congelado 20 embriões de meninos na tentativa de conseguir uma filha via fertilização in vitro, em entrevista à revista Glamour do Reino Unido.



"Acabei de passar pelo processo novamente há um mês, então estou esperando os resultados para ver se há alguma menina", afirmou a americana de 42 anos, que anunciou no mês passado o nascimento de seu primeiro filho com o marido Carter Reum, gerado de uma barriga de aluguel.



A famosa explicou que tomou a decisão de congelar os embriões durante o confinamento da pandemia, após se aconselhar sobre o processo com a amiga Kim Kardashian.



"Carter e eu já estávamos conversando sobre o futuro, e então o mundo foi fechado, então eu fiquei tipo, 'O que você acha de fazermos embriões?'. E ele disse: 'Sim, vamos fazer isso'.", disse Paris Hilton, que começou a namorar o empresário em 2019, com quem se casou no final de 2021. De todos os embriões que o casal gerou, conseguiram congelar 20 – todos meninos.



Mãe de primeira viagem

A ex-estrela do reality show "The simple life" anunciou ao mundo a chegada de seu seu recém-nascido Phoenix Barron Hilton Reum em uma foto postada no Instagram, segurando o polegar. "Você já é amado além das palavras", escreveu Hilton com um emoji de coração azul.



À revista Glamour, ela contou que não usou uma barriga de aluguel por preocupação por conta da idade, e que faria o mesmo se fosse mais jovem. "Estou tenho tanto medo... parto e morte são as duas coisas que me assustam mais do que qualquer coisa no mundo", revelou.

Veja também

Filme "Sexta-Feira Muito Louca" vai ganhar uma sequência, diz Jamie Lee Curtis