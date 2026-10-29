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REI DO POP Paris Jackson acusa administrador do espólio de Michael de incompetência e pede menos remuneração Filha de Michael Jackson quer que pagamento a John Branca caia de 15% para 10% das receitas brutas ligadas ao entretenimento; representantes do espólio contestam acusações

Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, pediu à Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, que reduza a remuneração de John Branca, um dos responsáveis pela administração do espólio do artista.

Em uma nova ação judicial, a cantora e atriz acusa o advogado de apresentar relatórios financeiros incompletos ou fora do prazo e solicita que o pagamento seja reduzido de 15% para 10% das receitas brutas relacionadas aos negócios de entretenimento do Rei do Pop.

O pedido abrange os rendimentos de 2023, 2024 e dos anos seguintes até a apresentação da prestação de contas referente a 2026. Nos documentos apresentados ao Tribunal Superior do condado de Los Angeles, Paris alega que Branca demonstrou “incompetência persistente” no cumprimento de suas obrigações financeiras.

Segundo informações divulgadas pelo site americano TMZ nesta quarta-feira, Paris também questiona um pedido de aprovação de US$ 109,2 milhões (R$ 584 milhões) em pagamentos relacionados aos coadministradores do espólio e a um escritório de advocacia. Para ela, é inaceitável que os responsáveis solicitem valores dessa magnitude sem apresentar informações contábeis completas.

A filha do cantor também pediu que o espólio arque com seus honorários advocatícios e os custos do processo. Ela argumenta que as medidas judiciais buscam garantir maior transparência na administração dos recursos e beneficiam todos os herdeiros.

Representantes do espólio contestam acusações

Um representante do espólio de Michael Jackson rejeitou as alegações e classificou o pedido como infundado. Segundo a defesa, Branca e os demais responsáveis abriram mão, desde o início da administração, de receber remuneração especificamente pelo exercício da função de executores do espólio.

O representante afirma que eles recebem uma taxa de gestão separada, autorizada pela Justiça, para administrar os negócios do cantor. A defesa também contesta a alegação de atraso na prestação de contas: segundo o porta-voz, os relatórios referentes a 2023 e 2024 já foram apresentados, enquanto os documentos relativos a 2025 e 2026 ainda não estavam no prazo de entrega.

Disputa judicial envolve milhões de dólares

O novo pedido ocorre em meio a uma série de divergências entre Paris e os responsáveis pela administração do patrimônio deixado pelo pai. Em maio deste ano, a Justiça determinou a devolução ao espólio de US$ 625 mil (R$ 3,3 milhões) em pagamentos de bônus feitos anteriormente a escritórios de advocacia externos. A decisão também permitiu que Paris solicitasse o reembolso de despesas jurídicas consideradas razoáveis relacionadas à disputa.

Em setembro, Branca contestou outro pedido da filha do cantor, que buscava recuperar cerca de US$ 1,16 milhão (R$ 6,2 milhões) em honorários advocatícios.

Um relatório financeiro apresentado em outubro apontou que Paris recebeu aproximadamente US$ 6,3 milhões (R$ 33,7 milhões) em benefícios do espólio ao longo de 2024, incluindo despesas com impostos e custos legais.

Michael Jackson morreu em junho de 2009, aos 50 anos. Paris e os irmãos Prince e Bigi são beneficiários do patrimônio deixado pelo artista.

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