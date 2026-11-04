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FAMOSOS Paris Jackson vai à Justiça por fortuna de R$ 3,2 bilhões deixada por Michael Jackson após 17 anos Filha questiona administração da herança e afirma que fundo destinado aos três irmãos ainda não recebeu os valores previstos

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, entrou em uma disputa judicial para exigir a transferência de US$ 600 milhões, cerca de R$ 3,26 bilhões, para um fundo fiduciário familiar destinado a ela e aos irmãos, Prince e Bigi Jackson. A iniciativa ocorre 17 anos após a morte do cantor e envolve questionamentos sobre a administração do patrimônio deixado pelo artista.

Aos 28 anos, Paris alega que o fundo ainda não recebeu os valores que deveriam beneficiar os três herdeiros, apesar de o espólio continuar gerando receitas bilionárias com direitos musicais e negócios ligados ao nome do cantor.

Espólio contesta acusações e cita disputa tributária

Os representantes do patrimônio classificaram as acusações de retenção de pagamentos como uma "completa invenção", segundo o USA Today. De acordo com os executores, mais de US$ 200 milhões já foram distribuídos em benefício dos filhos do cantor.

A defesa também apontou uma disputa fiscal com as autoridades tributárias, envolvendo cerca de US$ 700 milhões em impostos e multas. Em comunicado divulgado em 3 de novembro, o espólio afirmou que conseguiu uma decisão judicial que reduziu significativamente a cobrança, mas ressaltou que o caso ainda não foi encerrado e pode sofrer alterações.

O pedido de Paris voltará a ser analisado pela Justiça em 4 de dezembro, quando um juiz deverá avaliar a solicitação de transferência dos recursos.

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