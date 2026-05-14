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FAMOSOS Paris Jackson vence processo na Justiça contra administradores do espólio de Michael Jackson Tribunal de Los Angeles determinou que US$ 625 mil sejam devolvidos ao patrimônio do cantor

A batalha judicial pela fortuna deixada por Michael Jackson ganhou um novo capítulo. Na última quarta-feira (13), Paris Jackson, filha do astro, venceu um processo contra os executores do espólio do pai.

A polêmica envolve John Branca e John McClain, responsáveis por administrar a herança bilionária do Rei do Pop. De acordo com o site TMZ, o Tribunal de Los Angeles determinou que US$ 625 mil (mais de R$ 3 milhões) gastos por eles sejam devolvidos ao espólio.

O valor teria sido pago como bônus a escritórios de advocacia terceirizados. Paris, no entanto, vinha contestando os pagamentos, que ela alegou serem excessivos e não autorizados.

“Os registros atuais sugerem que um grupo de advogados bem relacionados e altamente remunerados está explorando a falta de supervisão dos executores para desviar dinheiro do espólio, às claras”, afirma uma petição da cantora e atriz.

Por outro lado, John Branca e John McClain afirmam que as taxas pagas eram padrão no setor. Em resposta ao TMZ, o representante dos executores afirmou: “Embora discordemos da decisão, nós a respeitamos integralmente e pretendemos seguir em frente de acordo com ela”.

Fortuna

Michael Jackson acumulava mais de US$ 500 milhões em dívidas quando morreu, em 2009. Os executores do espólio reverteram esse quadro e, desde então, segundo dados da Forbes, o patrimônio do cantor já gerou mais de US$ 3,5 bilhões.

A herança do Rei do Pop inclui bens como imóveis, carros de luxo, empresas e ações, além dos direitos audiovisuais e de imagem ligados ao artista. Além de Paris, também se beneficiam dessa fortuna os outros dois filhos de Michael, Prince e Bigi, e a mãe do cantor, Katherine Jackson.

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