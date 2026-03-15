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OSCAR 2026 Público acompanha transmissão do Oscar no Parque Apipucos, com presença dos Guerreiros do Passo Grupo de dança que participou do filme "O Agente Secreto" se apresenta antes do início da cerimônia

O público já está preparado para assistir à celebração do Oscar 2026 no Parque de Apipucos, na Zona Norte do Recife, na noite deste domingo (15). A grande expectativa tem a ver com a presença de “O Agente Secreto”, filme gravado na Capital pernambucana, na premiação.

A transmissão da cerimônia começa às 21h. O público poderá acompanhar tudo ao ar livre, no telão onde comumente são exibidas as sessões do Cine Apipucos.



Para a espera dos anúncios, a administração do parque preparou uma programação especial, que teve início com a exibição do documentário “Retratos Fantasmas”, do diretor Kleber Mendonça Filho.

O DJ Pepe Jordão assumiu a discotecagem às 18h, embalando a ansiedade do público, que contou ainda com um feirinha de produtos gastronômicos no espaço. Mais tarde, às 20h30, o grupo Guerreiros do Paço, que participou de “O Agente Secreto”, promete levar muito frevo ao local.



Lucélia Albuquerque, passista do grupo, relata a experiência de participar do filme que disputa quatro indicações ao Oscar. "Ver o frevos ganhar o mundo através das telas, com 'O Agente Secreto', é uma honra imensa para a gente, nesses 20 anos de frevo que os Guerreiros do Passo vêm trabalhando", afirmou

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