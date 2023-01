Parque aquático em Pernambuco, novo Acquaventura da Gramado Parks retoma obras em janeiro de 2023

A- A+

O novo parque aquático em Pernambuco, o Acquaventura da Gramado Parks, retomou suas obras agora em janeiro de 2023. A empresa responsável pela construção é a Gramado Parks. O empreendimento promete revitalizar a Praia de Carneiros, no município de Tamandaré, Pernambuco.

De acordo com o cabrobonews.com.br, com o retorno das obras, a primeira das duas torres de Toboágua da atração está em processo de finalização. Além disso, estão previstas muitas outras atrações, que prometem agradar a todos os gostos. O parque conta com duas áreas infantis, bar molhado e até um rio de corredeiras, que terá 480 metros de comprimento.

Parque aquático em Pernambuco ainda está longe de ser concluído

A construção do Acquaventura da Gramado Parks na Praia de Carneiros iniciou em 2021. No entanto, no início não houve nenhuma grande obra, apenas terraplenagem e demarcação do terreno.

No ano de 2022, entretanto, as obras começaram a avançar rapidamente. E a previsão era de que o parque fosse inaugurado em setembro do ano passado. Mas, isso não aconteceu. E apesar do parque estar tomando forma, as obras estão longe de serem concluídas.

Atualmente, o que mais se destaca na paisagem da construção são as duas torres de toboágua, segundo esclarece este portal. O Acquaventura terá dois complexos dessa atração para agradar os visitantes que curtem uma descida radical pelas águas.

Obra custou 380 milhões e a Gramado Parks prevê construção de Resort

O Acquaventura, parque aquático em Pernambuco, vai ocupar uma área total de 55 mil m construídos, prometendo diversão para todas as idades e todos os gostos. Para isso não foram poupados gastos, e a obra toda custou 380 milhões de reais.

Entre as atrações previstas encontram-se: duas áreas infantis, um rio artificial de corredeiras de 480 m de comprimento, bar molhado com piscina, duas montanha russas aquáticas, 2 complexos de toboágua, 2 restaurantes e uma piscina de hidromassagem, com incríveis 3,6 mil m².

Além disso, a empresa responsável pela obra, a Gramado Parks prevê também a construção de um resort nos arredores. O empreendimento já tem até nome, Namareh, e será construído em duas fases, com finalização prevista para 2025.

Inicialmente, serão construídos 414 apartamentos que devem ser finalizados em 2024. Então, serão construídos mais 414 apartamentos, totalizando 828 apartamentos para 2025.

Parque aquatico em Pernambuco pretende gerar 250 empregos diretos

A construção do Acquaventura é uma boa notícia não apenas para os turistas, mas para os moradores locais que precisam de emprego. Pois, o projeto do empreendimento também prevê a geração de 250 empregos diretos e mais 750 empregos indiretos.

Já para o Resort Namareh, a previsão de geração de emprego é de 300 empregos diretos e 300 empregos indiretos. Segundo a empresa Gramado Parks, a prioridade na contratação de mão de obra é para os moradores locais.

Gramado Parks espera 286 mil visitantes para o Acquaventura

Segundo o Alerta Social, após a inauguração, a Gramado Parks espera receber em torno de 286 mil visitantes apenas no primeiro ano de operação. Mas, pretende triplicar o número de visitantes até o ano de 2029.

Para os moradores interessados nas vagas de trabalho, a empresa criou a Universidade Corporativa Gramado Parks. Em parceria com a Prefeitura de Tamandaré, o Senac e a Associação Padre Arlindo, seu objetivo é capacitar e treinar a mão de obra selecionada.

Por enquanto, o novo parque aquático em Pernambuco, Acquaventura, segue em obras. Só nos resta aguardar por novas atualizações para saber quando o empreendimento será concluído.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

FOLIA Carnaval: Bloco Cê Rodou acontece neste domingo (29) com Silvana Salazar e Tuca Barros