FESTIVAL NO PARQUE Música, artesanato e gastronomia: festival gratuito Palco Espiral estreia no Parque das Graças Evento está marcado para o próximo dia 3 de maio, com acesso gratuito

Ao ar livre, cercado de verde e sob o reflexo das águas do Capibaribe. Será este o cenário para a primeira edição do Palco Espiral - festival que acontece no dia 3 de maio, no Parque das Graças, Zona Norte do Recife, e com programação que abraça diversas linguagens artísticas.



Com acesso gratuito, o festival vai contar com shows musicais, artes visuais, literatura, artesanato, moda e gastronomia, além de ações educativas e de sustentabilidade. As atividades têm início às 9h e seguem por todo o dia, até as 21h.









“A proposta é envolver várias linguagens da atividade artística para mostrar como se inspiram na música e proporcionar um mergulho diversificado e qualificado na cultura em um espaço destinado a todos”, destaca o produtor cultural e curador do festival, Rodrigo Silva.



A programação do festival ainda vai ser divulgada. O evento é realizado com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) da Prefeitura do Recife.



A ideia é reunir DJs, artistas visuais, palhaços, arte-educadores, musicoterapeutas e outros realizadores.

Representatividade e inclusão também integram o Palco Espiral. Audiodescrição com visita guiada e intérpretes de Libras, por exemplo, serão disponibilizados no decorrer dos shows.

Vale ressaltar que o evento no Parque das Graças é extensivo a um curso de formação no trabalho de técnico de palco (roadie) para jovens em situação de vulnerabilidade social, que será oferecido na semana anterior.

SERVIÇO

Festival Palco Espiral - 1ª edição

Quando: Sábado, 3 de maio, a partir das 9h

Onde: Parque das Graças - Rua Medeiros de Albuquerque, Graças

Acesso gratuito

