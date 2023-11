Parque das Graças recebe estreia do projeto "Orixás para Crianças", neste sábado (25)

A- A+

Quatro parques públicos do Recife serão ocupados por um projeto de valorização da cultura de matriz africana voltado paro público infantil. O "Orixás para Criança" promoverá sua primeira edição no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, neste sábado (25), a partir das 15h, com entrada gratuita. Os pequenos de 5 a 12 anos poderão vivenciar e aprender sobre religiões de matrizes africanas.



Esta será a primeira de quatro vivências do projeto. Na programação, crianças, mães, pais, cuidadores e demais frequentadores do Parque, poderão participar de contações de história, oficinas de musicalidade, produção de dedoches (fantoche de dedos), produção de utensílios de culinária. A ideia do projeto é apresentar elementos da cultura afro para o público infantil, com o objetivo de desmistificar e promover a tolerância e a inclusão religiosa e social.

“Não há mais espaço para preconceito religioso, especialmente, em uma sociedade como a nossa, com uma diversidade gritante. Precisamos apresentar às crianças de onde viemos, nossas origens, nossa história. Levar para perto das crianças elementos da religião, falar sobre a força da natureza e mostrar que o mas importante é conviver em harmonia e respeitar o diferente”, explica uma das realizadoras do projeto Marine Moraes.

A contação de história ficará por conta de Adélia Oliveira, que vai apresentar os itãs (histórias) dos orixás, com muita magia, respeito e sonoridade. As oficinas, por sua vez, ficarão sob responsabilidade dos arte educadores Clébia Sousa, Dayanne Barros e Theo Coutinho.

As demais edições do Orixás para Criança, acontecerão nos dias 06/01/2023, 17/02/2023, 09/03/2023, nos Parques da Jaqueira, Dona Lindú e no Marco Zero, respectivamente.

Sobre o projeto

O Orixás para Criança tem como produção a MM Produção e Comunicação, foi idealizado e está sendo organizado pelas produtoras e mães Marine Moraes e Dyanne Barros.

“O projeto surgiu da necessidade de um espaço lúdico para crianças, que a aproximem de nossa religião. Desmistificar, apresentar uma nova realidade e o valor de nossa ancestralidade para eles que serão nosso futuro irá contribuir na formação de uma sociedade mais justa”, explicou Dyanne.

O projeto conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife, através do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura, e tem apoio do Ilê Axé Xangô Aganjú.



SERVIÇOS

Orixás Para Criança – Primeira Edição

Data: 25.11.2023

Horário: 15h

Local: Parque das Graças

Contação de Histórias com Adélia Oliveira

Oficinas:

- Dedoches, com Clébia Sousa

- Da saudação ao altar, com Dayanne Barros

- Batuques e Brincadeiras, com Theo Coutinho

Mais informações no Instagram do projeto.

Veja também

FAMOSOS Jojo Todynho se revolta e diz o que a fez se separar de Lucas Souza: "Peguei conversas com homens"