Cinema Parque exibe última sessão de "Sem Coração" e anuncia filme "A Filha do Palhaço" Sessões oferecidas pela Prefeitura do Recife, a preços populares, serão nos próximos dias 4, 18 e 25 de junho, sempre às 19h. Antes disso, nesta terça (28), a última exibição de "Sem Coração"

O cinema pernambucano e o brasileiro seguem em cartaz do Cineteatro do Parque, com novidades na programação. Na derradeira sessão de maio, amanhã (28), será exibido, pela última vez, o longa “Sem Coração”, escrito e dirigido por Nara Normande e Tião.



A partir do próximo dia 4 de junho, estreia na telona de uma das últimas salas de projeção de rua que resistiram às transformações urbanas das últimas décadas no Recife a produção cearense “A Filha do Palhaço”, drama dirigido por Pedro Diogenes, que teve elenco, roteiro, direção de arte, edição de som e fotografias premiados em festivais e mostras do Brasil e do mundo.

“A Filha do Palhaço” será exibido em três sessões no escurinho do Cinema no Parque: nos dias 4, 18 e 25 de junho, sempre às 19h. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro, a preços populares: R$ 10 e R$ 5 (meia).

Além da telona, vai ter novidade também na plateia. Nesta última sessão de “Sem Coração”, haverá uma parceria com a Secretaria Executiva Municipal da Juventude, que mobilizará um grupo para acompanhar o filme. Estes jovens terão acesso gratuito ao Cinema do Parque.

Mesmo com as sessões tendo preços populares, a intenção é estimular ainda mais a presença de “novos públicos”, um trabalho de formação de plateia, além de uma contrapartida social, para incentivar a ampliação e o fortalecimento deste hábito: ir ao cinema, ocupar as salas durante a semana em um equipamento de bairro.

“Estamos conversando com possíveis parceiros, com o próprio teatro, com as distribuidoras, para que esta ideia se consolide, queremos cada vez mais pessoas ocupando lugar nas salas de cinema, prestigiando o audiovisual local, entendendo essa linguagem no seu aspecto artitisco e, também, de uma importante cadeia produtiva cultural”, explicou o secretário municipal de cultura, Ricardo Mello.

“A Filha do Palhaço”

O filme cearense, com 104 minutos e indicação etária de 16 anos, conta a história de Joana, uma adolescente de 14 anos, que aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza, interpretando a personagem Silvanelly. Apesar de mal se conhecerem, pai e filha terão que conviver, passando por novas experiências, que transformarão suas vidas profundamente.

O elenco é protagonizado por Lis Sutter, Demick Lopes, Jupyra Carvalho, Ana Luiza Rios e conta com a participação especial de Jesuíta Barbosa. O longa venceu os prêmios de Melhor Ator, no 32º Cine Ceará (2022); Melhor Filme pelo Júri Popular e Júri de Imprensa, na 9ª Mostra de Cinema de Gostoso (2022); Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Edição de Som e Melhor Trilha Sonora Original, no Festival Satyricon Bijou (2022); Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Ator, no 16º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero (2022); e Melhor Filme pelo Júri Popular, na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes (2023).

“Sem coração”

Exibido no Festival de Veneza e vencedor dos prêmios Félix de Melhor Filme e o Redentor de Melhor Fotografia, o filme que se despede do Parque amanhã tem duração de 1h31, e transporta para o litoral de Alagoas, durante o verão de 1996, um drama sobre as aflições e paixões de um grupo de adolescentes em meio às tensões sociais e de gênero, que se apresentam desde muito cedo aos brasileiros, mudando o curso de seus sonhos. O elenco é protagonizado pela atriz Eduarda Samara (Bacurau), além de Maeve Jinkings (Aquarius e O Som ao Redor) e Erom Cordeiro (A Divisão), com participação dos estreantes Kaique Brito, entre muitos outros. A coprodução e a distribuição são da Vitrine Filmes.

Festivais

O audiovisual também vai fazer festa no Parque entre os dias 6 e 11 de junho, durante a programação da 28ª edição do Cine PE, festival realizado com recursos federais, para exibição e premiação de curtas e longas da indústria cinematográfica brasileira. O acesso é gratuito.

Até o fim do ano, o Parque devotará suas instalações e maquinários de última geração ainda à realização de outros importantes festivais e ativações do audiovisual na cidade, a exemplo do Festival MOV, Festival Animage e Festival Janela de Cinema. Tudo isso além das sessões semanais, oferecidas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura Cidade do Recife, com curadoria dedicada à celebração da intensa produção local e nacional, confirmando que o audiovisual seguirá sendo pauta sistemática na programação do Parque, que tem se confirmado sala de projeção cada vez mais prestigiada na cidade.

