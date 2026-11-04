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LITERATURA

Parque no Recife recebe piquenique literário do projeto "Café pra Escrever"

3ª edição do projeto acontece no próximo dia 21 de novembro; inscrições estão abertas

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3ª edição do projeto "Café para Escrever" acontece no próximo dia 21 de novembro3ª edição do projeto "Café para Escrever" acontece no próximo dia 21 de novembro - Foto: Divulgação

Toalha estendida na grama. Natureza. Um cafezinho, boa prosa e leitura. A combinação, que beira a perfeição aos fãs da escrita criativa, vai acontecer no próximo dia 21 de novembro em um parque da cidade na 3ª edição do "Café pra Escrever".

Idealizado pelo escritor, dramaturgo e ator Cleyton Cabral, o projeto vai promover mais um encontro literário e, dessa vez, com o tema "O que cabe numa tarde?".

A proposta é levar a experiência da escrita criativa ao ar livre, conectando observação, leitura, conversa, imaginação e experimentação literária.

 

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Quem quiser participar pode efetuar a inscrição pelo Instagram do Café pra Escrever - o investimento é de R$ 100. As vagas são limitadas.

O Café
Concebido em 2026 por Cleyton Cabral o "Café pra Escrever" promove encontros em pequenos grupos, com propostas diferentes a cada edição.

A primeira experiência se deu com o tema “Toda lista esconde uma história”.

Já a segunda edição levou o projeto para uma caminhada pelo Recife, com exercícios de observação e escrita inspirados no livro "As Cidades Invisíveis", de Italo Calvino.

Nesta 3ª edição a iniciativa amplia possibilidades e troca o ambiente dos cafés e as ruas da cidade por um encontro em meio à natureza, criando um espaço de vivêncis para quem gosta de literatura, tem vontade de escrever ou  deseja colocar histórias no papel.

Não é necessário ter experiência prévia com escrita criativa.

SERVIÇO
3ª edição do "Café pra Escrever"
Quando: 21 de novembro, das 14h às 17h
Onde: Parque no Recife (revelado no ato da inscrição)
Valor R$ 100
Inscrições/Informações: Instagram do projeto

 

 

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