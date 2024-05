A- A+

Recife Com preços populares, Teatro do Parque retoma exibição de filmes a partir da próxima quarta (8) Filmes serão exibidos prioritariamente às terças-feiras, a partir das 19h

O Teatro do Parque, no Centro do Recife, volta a exibir filmes a partir da próxima quarta-feira (8). O espaço, que é da Prefeitura do Recife, retoma a programação de audiovisual, com exibições a preços populares: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada).



Apesar de a programação voltar numa quarta-feira, as sessões serão, de acordo com a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife, prioritariamente, às terças-feiras. Os ingressos serão vendidos uma hora antes do início da sessão, na bilheteria do cineteatro.

O primeiro filme a ser exibido, nos próximos dias 8, 14, 21 e 28 de maio, sempre às 19h, será “Sem Coração”, escrito e dirigido pela alagoana Nara Normande, que morou no Recife por duas décadas, e pelo pernambucano Tião.



A sessão de estreia, no próximo dia 8, contará com a participação do elenco, protagonizado pela atriz Eduarda Samara, Maeve Jinkings, Erom Cordeiro, além do estreante Kaique Brito.

O longa, que estreou nas salas de todo o país após ser exibido no Festival de Veneza e vencer os prêmios Félix de Melhor Filme e o Redentor de Melhor Fotografia durante o último Festival de Cinema do Rio de Janeiro. O filme conta as aflições e as paixões de um grupo de adolescentes em meio às tensões sociais e de gênero durante o verão de 1996 no litoral de Alagoas.

Além do longa, serão exibidos, na estreia e nas demais sessões do Cinema no Parque, os curtas realizados por meio do projeto Recife Incluído. A iniciativa municipal selecionou dez argumentos, escritos por autores iniciantes com idades entre 18 a 29 anos, para transformar em curtas-metragens roteirizados e rodados por produtoras profissionais. Neste mês, será exibido o curta “A Teimosia da Brasília”, de Maria Eduarda Virões da Cunha, que conta a história de Brasília Teimosa, na perspectiva e na voz de seus moradores.



"O Cineteatro do Parque reassume o seu lugar e, aos poucos, vai reocupando uma agenda diferenciada, prestigiando sobretudo a consistente produção local, mas sem deixar de valorizar oportunidades abertas a uma produção internacional de qualidade que busque acesso, fora dos grandes circuitos comerciais”, celebra o secretário de cultura do Recife, Ricardo Mello.

“Retomar a programação do audiovisual em um equipamento com o passado e o carisma do Cineteatro do Parque é devolver à cidade um hábito”, afirma o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.

