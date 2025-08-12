Parque Santana, na Zona Norte do Recife, oferece cinema ao ar livre nesta quinta-feira (14)
Com acesso gratuito, festival "Interior na Cena Brasil" reúne produções premiadas e bate-papo sobre meio ambiente, com entrada gratuita
Que tal uma sessão de cinema ao ar livre? O Parque Santana, na Zona Norte do Recife, faz esse convite com produções premiadas sendo exibidas a céu aberto, na quinta-feira (14), às 19h.
Trata-se da abertura do festival “Interior na Cena Brasil”, que também levará programação para outras três cidades pernambucanas. As exibições acontecem em estrutura aberta, com uma tela inflável gigante de 10 metros por 6 metros e projetores de alta definição.
Na capital, o público poderá conferir o curta-metragem pernambucano “Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, vencedor da Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos.
Também o premiado “Lixo Extraordinário”, de Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley, indicado ao Oscar de Melhor Documentário. Antes da exibição, haverá um bate-papo com os diretores da produção local.
Para além da exibição dos filmes, o festival também abre discussões sobre temas como água, lixo, energia, povos originários, florestas, agrotóxicos e mudanças climáticas.
Depois da abertura no Recife, o festival segue para Paulista (15/08), Olinda (16/08) e Igarassu (17/08), sempre com sessões gratuitas em praças públicas. Também estão previstas atividades formativas em escolas públicas do Recife, incentivando debates sobre as questões ambientais.
*Com informações da assessoria de imprensa.
Serviço:
Parque Santana
Quando: quinta-feira (14), às 19h
Classificação indicativa: livre
Mais informações: www.interiornacenabrasil.com.br