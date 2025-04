A- A+

FESTIVAL Palco Espiral: shows, artesanato e gastronomia integram programação no Parque da Tamarineira Festival acontece neste sábado (3) em um novo local, o Parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife

Vai ter cantoria, literatura, artesanato, exposições e outras atividades ao ar livre neste sábado (3) em mais uma edição do Festival Projeto Espiral - inicialmente marcado para o Parque das Graças mas com a mudança de local, vai ser realizado no Parque da Tamarineira, também na Zona Norte da cidade.

Gratuito, o festival - apoiado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife - começa a partir das 9h com programação diversa e extensiva a linguagens artísticas que passam pela música, pelas artes visuais e palhaçaria, entre outras vertentes.



Na programação, que conta com 12 horas de atividades, nomes consolidados no fazer artístico em Pernambuco e País afora, a exemplo do multiartista Juliano Holanda (@julianoholanda) alternam com outros nomes da cena local.





Música até o fim do dia

Ficará a cargo do DJ Pré (@dj_pre_) abrir a programação do Espiral no palco principal, às 9h. Já o primeiro show do dia será às 10h com o Trans Coco (@_transcoco) - grupo LGBTQIA+, de Igarassu, tido como pioneiro do coco de roda do Brasil.



O Curió (@ocurioh), grupo de cântico cênico formado a partir do Conservatório Pernambucano de Músico, se apresenta às 11h30.



E às 13h20 é a vez do violinista, cantor e compositor Ítalo Soeiro (@italosoeiro), enveredar por Caymmi e Dominguinhos, entre outros nomes.

À tarde, a partir das 14h40, o cantor Cássio Oli (@cassio_oli) faz show com repertório formado por releituras pop e contemporâneas de sons típicos de bandas marciais e fanfarras.



Laís Xavier (@laisxavierf), às 16h, apresenta o show "Axioma" e o grupo Tertúlia, às 17h20, leva para o palco suas composições autorais.

O projeto "Transparentemente" abre a noite do festival. O show será comandado pelo cantor, compositor, escritor e artista visual Marcos. E o multiartista Juliano Holanda encerra a edição



Juliano Holanda é um dos nomes que participam da edição do festival | Crédito: Divulgação

Outras linguagens

e acessibilidade

Artesanato, gastronomia, moda, literatura, exposições, feira de economia criativa, ações educativas e de sustentabilidade completam a grade do Festival Palco Espiral.



À frente destas atividades estarão escritores, artistas visuais, arte-educadores, palhaços, musicoterapeutas e realizadores de matizes diversas.



Vale ressaltar que o festival foca também na inclusão e, portanto, recursos de acessibilidade com audiodescrição na visita guiada e intérpretes de Libras para os shows, estão na programação.

"A proposta é envolver linguagens diversas da atividade artística, para mostra como se inspiram na música e proporcionar um mergulho diversificado e qualificado na cultura em um espaço destinado a todos", reforca o produtor cultural e curador do festival, Rodrigo Silva.

Ações terapêuticas

Sessões de musicoterapia, com Irene Travassos (@irenetravassostravassos) e o violonista e compositor Ugo Barra Limpa (@ugobarralimpa) são ações que fazem parte da edição do festival.



Além disso, o neurocirurgião Luiz Severo participa do evento com o pré-lançamento do livro "Você Não Precisa Sentor Dor", da Associação Por Amor às Graças - do ator, bonequeiro e palhaço Fábio Caio, que também promove oficina de boneco machê no festival.



A Associação também tem o grupo Porãozinho dos Ventos - Espaço de Vida, formado por jovens neuroatípicos.

Prêmio

A partir desta edição do Palco Espiral haverá a entrega do Prêmio Personalidade Espiral, que passa a reconhecer e divulgar agentes que contribuem para o desenvolvimento da produção musical pernambucana.

PROGRAMAÇÃO



Palco Espiral

9h - DJ Pré

10h - Trans Coco

11h - DJ Pré

11h30 - O Curió

11h45 - DJ Pré

13h20 - Ítalo Soeiro

14h20 - DJ Pré

14h40 - Cássio Oli

15h40 - DJ Makeda

16h - Laís Xavier

17h DJ Makeda

17h20 - Tertúlia

18h20 - DJ Makeda

18h40 - Marcos

19h40 - DJ Makeda

20h - Juliano Holanda

Outros espaços

Diversão Musical

9h às 11h30 - Grupo Pipoquinha

Música do Saber

9h às 14h - Caboclinho com Íris Campos

13h às 18h - Cavalo Marinho Boi Pintado

Galeria Musical

9h às 14h - Thiago Lucas

13h às 18h - Toni Braga

Musical de Terapias

9h às 14h - Irene Travassos

13h às 18h - Ugo Barra Limpa

Musical Literário

9h às 14h - Sérgio Deslandes e Karuna de Paula

13h às 18h - Philippe Wollney

Música e Solidariedade

9h às 17h - Porãozinho dos Ventos - Espaço de Vida

Convidado

16h às 21h - Lançamento do livro “Você não precisa sentir dor” - Luiz Severo, neurocirurgião



SERVIÇO

Festival Palco Espiral

Quando: Sábado (3), a partir das 9h

Onde: Parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife

Acesso gratuito

Informações: @parquedatamarineira

Veja também