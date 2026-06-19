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São João 2026 Parques Santana e Jaqueira oferece programação especial de São João; confira Parques públicos recebem forró, quadrilhas, bandeirinhas, cenários inspirados no interior, comidas típicas e atividades para toda a família

Uma programação especial gratuita voltada para toda a família será oferecida nos parques Santana e da Jaqueira no São João, a partir neste domingo (21), no Parque da Jaqueira e na terça (23), no Parque Santana. Decorados com cenários inspirados no interior nordestino com comidas típicas e muito forró, os dois espaços receberão atrações culturais da tradição nordestina.

A programação no Parque da Jaqueira, que ao longo dos finais de semana de junho vem reunindo feiras criativas e atrações musicais em clima junino, será especial no domingo (21). A partir das 16h, o público poderá acompanhar o show infantil da Turma do Rod, seguido das apresentações da banda Fim de Feira, do DJ Ari Falcão e da banda Somos Forró.

Já na terça-feira (23), véspera de São João, será a vez do Parque Santana receber o Arraiá no Santana. Além das apresentações da quadrilha junina Raízes do Pinho, da banda Fim de Feira e do cantor Beto Hortis, o espaço contará com decoração temática, bandeirinhas, cenários inspirados no interior e barracas de comidas típicas.

De acordo com a Prefeitura, as programações podem sofrer alterações em caso de chuva. O público pode acompanhar atualizações pelos perfis oficiais dos parques no Instagram (@parquedajaqueiraoficial e @parquesantanaoficial).

Programação:



Arraiá na Jaqueira

Domingo (21 de junho) – Parque da Jaqueira

16h - Show infantil com Turma do Rod

17h - Banda Fim de Feira

19h - DJ Ari Falcão

20h - Banda Somos Forró

Entrada gratuita.

Arraiá no Santana

Terça-feira (23 de junho) - Parque Santana

16h - Início da programação e playlist junina

16h30 às 17h - Quadrilha Raízes do Pinho

17h às 18h - Playlist junina

18h às 19h30 - Banda Fim de Feira

19h30 às 20h - Playlist junina

Entrada gratuita.

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