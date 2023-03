Participação de MC Pipokinha em festival é cancelada após ofensas a professores

Após ofender professores através das redes sociais na última segunda-feira (6), a participação da MC Pipokinha no Spotted Festival de Natal, que acontece em agosto, foi cancelada.

Em nota, a organização do festival disse “não compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso".

"Das últimas semanas pra cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores", declarou o evento no comunicado.