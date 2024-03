A- A+

BBB 24 Participante anuncia desistência do Big Brother Argentina ao vivo, após ser ameaçada por sister Após a eliminação de Lisandro Navarro, Agostina anunciou na sala: ''Não vou viver com uma mina que me ameaça de morte. Estou saindo agora mesmo''

A participante Agostina Spinelli, do Big Brother Argentina, o Gran Hermano, decidiu deixar o reality show logo após a eliminação da semana, neste domingo, enquanto o programa estava no ar. Segundo Agostina, ela se sentia insegura dentro da casa, após ter uma série de confrontos com outra participante, a atleta Juliana "Furia" Scaglione.

Após a eliminação de Lisandro "Licha" Navarro, Agostina anunciou na sala: “Não vou viver com uma mina que me ameaça de morte. Estou saindo agora mesmo”. O apresentador do programa, Santiago del Moro, tentou acalmá-la, em vão, e disse à participante que considerasse com calma a sua decisão.

Após o corte da transmissão e nenhum esclarecimento sobre o desfecho, del Moro confirmou na manhã desta segunda-feira que a ex-policial abandonou o reality durante a madrugada. Foi o segundo abandono, depois de Carla De Stefano também ter decidido sair por vontade própria.

Na noite deste domingo, os participantes realizaram um jantar, que culminou num momento de grande tensão entre Licha e Agostina perante a Furia. Após troca de reclamações entre os protagonistas da discussão, a ex-policial insultou Juliana diversas vezes e a preparadora física ameaçou os colegas.

“Eu vou te matar, magrelo”, retrucou Juliana para Lisandro. Depois, se direcionou a Agostina e disse: “E com você eu vou fazer merda lá fora”. A tensão se intensificou durante a eliminação. Ao saber que Navarro seria eliminado naquela noite, Spinelli viveu um momento de ímpeto e garantiu que queria sair do reality.

