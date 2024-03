Participante argentino é anunciado no BBB 24 em nova "trolagem" de Boninho; entenda

A- A+

Na tarde desta terça-feira (19), Boninho anunciou nas suas redes sociais uma nova trolagem na casa do Big Brother Brasil 24. A brincadeira consiste na entrada de um falso participante argentino do reality show La Casa de Los Famosos México.

O ''novo brother'' chega nesta quarta-feira (20), às 15h, ao vivo na Rede Globo. A missão do hermano segundo o diretor do programa disse no vídeo original - ele repostou uma nova versão com cortes - seria ''seduzir as meninas'' e ''provocar (ciúmes) nos meninos''.



Parte da trolagem é dizer para os participantes que Yasmin Brunet, a última eliminada do BBB 24 foi para a edição mexicana do programa para que os brothers criem conspirações sobre esse intercâmbio.

No post do Instagram, Boninho detalhou um pouco a nova dinâmica: ''a sedução é uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois''.





