celebridades Participante com leucemia vai seguir no Big Brother da Argentina; saiba quem é Furia Scaglione Visual da atleta e dublê, com tatuagens e cabelo rosa, surpreendeu o público do reality show logo no primeiro vídeo de sua apresentação

A participante mais popular do Big Brother da Argentina, Furia Scaglione, revelou, na última segunda-feira (22), o resultado dos exames que identificaram que ela tem leucemia no estágio um.



Havia grande especulação por parte dos espectadores do programa quanto ao estado de saúde dela, especialmente depois de ficar algumas horas fora do confinamento para realizar alguns exames. Mesmo com o diagnóstico, a sister afirmou que continuará integrando o reality show.

"Tenho algo pelo qual não preciso passar por tratamento, e como é nível um e não nível quatro, posso continuar aqui dentro. Pessoal, tenho leucemia. Não preciso tratá-la porque está em nível um, se isso não crescer. Todos os meses tenho que fazer exames de sangue para ver como está", disse Furia aos seus colegas de competição.

Como era de se esperar, uma vez conhecida a notícia, os seguidores do Gran Hermano se voltaram para as redes sociais para manifestar sua preocupação com Furia e também para oferecer seu apoio.

Sabe-se que a dublê ganhou muitos fãs, atraindo tanto críticas quanto defensores ardorosos. Agora que seu quadro foi conhecido, as demonstrações de apoio se multiplicaram.

Quem é Furia Scaglione

A participante do Big Brother argentino (chamado no país de Gran Hermano) conquistou muitos fãs nas redes sociais. Com cerca de 740 mil seguidores no Instagram, ela é considerada favorita para ganhar o programa que teve início ainda em dezembro do ano passado.

Logo que foi anunciado no reality show, o visual de Furia, cujo nome verdadeiro é Juliana, impressionou o público. Com cabelo curto, tingido em tom rosa, maquiagem forte e tatuagens pelo corpo, ela ganhou a simpatia de parte do público também pelo jeito animado. “Quando chego a lugares, sou um pouco intensa, mas é assim que sou”, disse Furia ao se apresentar no programa.

A participante é atleta, treinadora e criadora de conteúdo, tendo compartilhado vários vídeos durante exercícios físicos. Atua também como dublê de ação. "O momento mais importante da minha vida foi quando pulei do 21º andar de um apartamento em Puerto Madero", afirmou.

Na gravação de apresentação, ela ainda afirmou que teve dois relacionamentos com mulheres e dois com homens, classificando-se como “romântica e muito engraçada”.

