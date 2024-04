A- A+

CÂNCER Participante do Big Brother Argentina recebe diagnóstico de leucemia dentro do programa "Não é brincadeira, não é piada, não é nada. Então, é isso", disse ao informar a notícia aos seus companheiros

Na segunda-feira (22) à noite, finalmente foi revelado o diagnóstico de saúde de Furia, a participante mais observada pelas câmeras nesta edição do Gran Hermano. Durante todo o dia, especulou-se sobre seu estado, pois ela havia sido retirada pela produção da casa para ir ao Sanatório Los Arcos pela segunda vez em menos de sete dias. Agora, foi ao ar o momento em que ela mesma confirma o que está acontecendo.

"Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estaremos ferrados. Não consigo treinar como antes; uma vida saudável. Este jogo não fez nada para que eu esteja assim", disse Furia aos seus companheiros do reality show.

Horas antes, um vídeo havia circulado onde ela, reunida com todos os "irmãos", começava a contar o que tinha acontecido, embora a transmissão tenha sido interrompida abruptamente. Foi preciso esperar até as 22h30, com a gala apresentada por Santiago del Moro no ar, para conhecer a gravação completa sem interrupções.

"Não é brincadeira, não é piada, não é nada. Então, é isso", disse ao informar a notícia aos seus companheiros. A respeito disso, alguns fizeram perguntas sobre o que ela deveria fazer, e ela acrescentou: "(Me disseram) Para não fumar tanto. Fiquem tranquilos, estou bem, se não estivesse, não estaria aqui dentro".

Como era de se esperar, uma vez conhecida a notícia, os seguidores do Gran Hermano se voltaram para as redes sociais para manifestar sua preocupação com Furia e também para oferecer seu apoio. É sabido que a dublê ganhou muitos fãs, atraindo tanto críticas quanto defensores ardorosos. Agora que seu quadro foi conhecido, as demonstrações de apoio se multiplicaram.

Veja também

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife celebra povos de língua alemã