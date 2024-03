A- A+

BBB 24 Participante do Fadas não votou em Bin Laden e cometeu erro estratégico no BBB 24; entenda Pitel e Lucas Henrique especularam nesta segunda-feira (18) sobre a última votação no programa

Nesta segunda-feira (18), Giovanna Pitel e Lucas Henrique conversaram sobre a formação do Paredão, formado por Alane, Beatriz e Raquele nesse último domingo (18) de BBB 24. Os dois brothers especularam quem do grupo Fadas teria cometido o erro estratégico de não votar em MC Bin Laden.

O diálogo, que aconteceu na academia entre os dois participantes, começou com Pitel questionando o tempo de Davi para se defender no ao vivo, mesmo o baiano não sendo um dos emparedados. Para ela, o brother ''teve mais tempo de defesa que as meninas''.



Lucas concordou com a afirmação da sister e continuou: ''ele (Davi) sabe usar o ao vivo também. Isso é um ponto forte. Sempre achei ele um bom jogador. Mas dizer que não assistiu o programa, um caralh* que não assistiu".

A alagoana seguiu o raciocínio de Buda: "ele assistia sim, assistia sim. Talvez isso não pese, o fato dele mentir que não sabia de BBB, que não conhecia ninguém, que não sabia como era fazer isso aqui’’.

Com a chegada de Leidy Elin na conversa, os participantes começaram a especular o motivo do Fadas não terem conseguido somar cinco votos em Bin Laden na última noite.

''Eu fico inconformada pelo fato deles não conversarem. Enquanto a gente bate a cabeça pra dar certo, eles não fazem nada. Porque ontem não conseguiram somar cinco votos numa pessoa", disse Pitel

Lucas comentou que para os Gnomos é imprescindível saber quem foi a pessoa que não seguiu o voto no funkeiro, pois ontem ele ouviu a Beatriz dizendo no ao vivo: "Vamos no Bin Laden".

Os três participantes acreditam que foi Davi o culpado, por ter votado em Leidy e pensam em pedir para Giovanna ver o voto do baiano na Central do Líder.

"O Lucas acha que o Davi titubeou, mudou de voto", falou Pitel. Lucas seguiu: "Acho que ele votou em você (Leidy)".

"Eu também, ele é sentimento, tô falando, ele se acha jogador à beça", finaliza Leidy Elin.

Se a Líder Giovanna conferir o voto de Davi na Central do Líder vai frustrar a especulação dos brothers, pois o motorista de aplicativo, assim como Alane, Beatriz e Matteus votaram em Bin. Isabelle não seguiu o grupo e votou sozinha em Lucas Henrique.

Veja também

Show Filandesa Tarja Turunen retorna ao Recife com baixista Marko Hietala, nesta terça (19)