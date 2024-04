A- A+

BBB 24 Participante expulsa comparece pela primeira vez à final do BBB Historicamente, participantes que deixaram o programa de maneira controversa não eram convidados para a final

O Big Brother Brasil 24 quebrou tradições ao incluir na sua final participantes que foram expulsos ou desistiram do programa. Wanessa Camargo, expulsa após um incidente de agressão, e a influenciadora digital Vanessa Lopes, que desistiu do reality, participaram do evento final desta edição.

Historicamente, participantes que deixaram o programa de maneira controversa não eram convidados para a final.

Exemplos incluem Tiago Abravanel, que desistiu na edição de 2022, e os participantes expulsos MC Guimê e Cara de Sapato, ambos envolvidos em casos de importunação sexual.

Outros desistentes notórios como Dilsinho "Mad Max", da edição de 2003, e Kleber Bambam, da edição de 2013, também não participaram do programa de encerramento após suas saídas.

A decisão de incluir Vanessa Lopes e Wanessa Camargo na final de 2024 sinaliza uma possível mudança na abordagem do programa em relação a ex-participantes.

Em 2021, Lucas Penteado participou da final após sua desistência, marcando um precedente para a inclusão de participantes que deixaram o programa sob circunstâncias extraordinárias.

