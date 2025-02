A- A+

Big Brother Brasil Participantes do BBB 25 interpretam discurso de Tadeu Schimdt após eliminação de Gabriel Durante sua fala, Tadeu falou sobre oportunidades e da coragem do ser humano

Nesta terça-feira (11), a eliminação de Gabriel do BBB 25 causou repercussão na casa mais vigiada do Brasil, principalmente devido ao discurso de Tadeu Schimdt.

Durante o seu anúncio de eliminação, o apresentador falou sobre aproveitar as oportunidades e como "o ser humano preza a coragem e despreza a apatia".

Essas foram as interpretações dos participantes acerca do discurso de Tadeu Schimdt:

Diogo aconselha Vilma

Após a eliminação e o discurso de Tadeu, Diogo teve um momento de conversa com sua mãe, Vilma.

O ator interpretou as palavras do apresentador e aconselhou Vilma a interagir mais com outros participantes, não deixando que piadinhas e o desconforto a impeçam de engajar no jogo.

"Ocupa essa casa, Vilmoca. Entendeu? Esteja presente", encorajou Diogo.

Vários sinais

Os participantes Aline e Diego Hypólito também analisaram o discurso de Tadeu, que foi inspirado em uma falsa hitória grega, completamente inventada pelo apresentador. A baiana comentou que percebeu vários sinais no conto e que os brothers poderiam se identificar com as situações descritas pelo apresentador.

"Eu fiquei muito feliz, porque me vi em várias situações, e vou fazer o que estou fazendo. Vou seguir aquilo que eu vim fazer nessa casa", compartilhou Diego, que elogiou o discurso de Tadeu.

Casal mal-visto?

Já o brother Maike, ex-dupla do eliminado Gabriel, foi por outro caminho de interpretação do discurso de Tadeu. O participante acredita que o casal Aline e Diogo Almeida não tenha sido bem recebido do lado de fora de casa.

"Eu acho que nem a Aline está sendo bem vista pelas mulheres. Porque aqui dentro da casa as mulheres ficaram decepcionadas", expressou Gracyanne Barbosa, que já expressou descontentamento com as atitudes de Diogo.

