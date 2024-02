A- A+

BBB24 Participantes criticam comportamento do trio Alane, Deniziane e Beatriz no BBB 24 A conversou aconteceu no Quarto do Líder com as presenças de Giovanna, Raquele, Fernanda, Michel e Pitel

O comportamento do trio Alane, Deniziane e Beatriz foi alvo de críticas por parte de colegas de confinamento após a formação do último Paredão. A conversa aconteceu no Quarto do Líder com as presenças de Giovanna, Raquele, Fernanda, Michel e Pitel.

Giovanna disse que ficou chateada por ser considerada planta pelo trio de amigas. "Você quer o quê? Que eu vá lá durante o dia atrás delas para conversar alguma coisa? Não vou. Por que sempre eu que tenho que ir atrás? [...] Quando eu estou dentro do quarto, eu faço a maior questão. Ainda vem falar que eu sou planta, que eu não interajo nem nada?", reclamou a fisioterapeuta.

Giovanna prosseguiu seu comentário afirmando que Alane, Deniziane e Beatriz "puxam o saco" dos apresentadores durante a exibição do ao vivo. "Vê se eu tenho que puxar saco de alguém para alguma coisa. Nunca precisei disso na minha vida, não vai ser aqui que eu vou fazer isso", completou.

O ponto levantado por Giovanna teve sequência com comentários feitos pela emparedada Fernanda. "Aqui fazem. Puxam saco da Ana Clara quando aparece, puxa saco do Tadeu o tempo inteiro. A Bia toda hora fala um monte de coisa quando o cara está no ao vivo", disse Fernanda.

A vendedora do Brás foi criticada de forma específica. A Líder Raquele relembrou uma atitude de Beatriz durante o ao vivo desse domingo quando perguntou para o apresentador Tadeu se ele queria "uma mordidinha". "Foi a primeira vez que eu consegui ficar tipo sem graça", desabafou Raquele.

