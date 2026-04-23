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REALITY Conheça os participantes da Casa do Patrão, novo reality da Record Com apresentação de Leandro Hassum, o reality estreia na próxima segunda-feira, 27 de abril, às 22h30

A Record se prepara para lançar o reality Casa do Patrão, novo programa idealizado por Boninho, que marca sua estreia na emissora após anos à frente de grandes formatos na TV Globo. A atração aposta em um modelo inédito de convivência e promete gerar conflitos, estratégias e disputas intensas.

Com apresentação de Leandro Hassum, o reality estreia na próxima segunda-feira, 27 de abril, às 22h30. Terá 18 participantes anônimos disputando o jogo em um formato que mistura hierarquia, convivência e decisões de poder.

O programa gira em torno de uma dinâmica central, a figura do "patrão", responsável por comandar o jogo e influenciar diretamente o destino dos participantes.

Ele decide como os confinados serão divididos entre dois grupos principais um com privilégios e outro com obrigações, criando uma estrutura que interfere nas relações e no andamento da competição.

Conheça os participantes

A primeira temporada contará com 18 participantes, todos anônimos. A proposta é apostar em perfis diversos, capazes de gerar identificação com o público e movimentar a dinâmica do jogo. Confira o elenco:

Nataly

Criada pela avó e pelas tias, Nataly saiu de casa com apenas 17 anos para trabalhar e conquistar sua independência. Tem uma filha adotiva de 5 anos e sua renda atual vem do trabalho como ambulante, percorrendo bares e quiosques nas regiões mais badaladas do Recife vendendo balas, chicletes e chocolates. Ela diz que, por conta de seu carisma e simpatia, sempre volta pra casa com a meta cumprida.

Matheus

Lutador profissional de MMA, na categoria meio-médio, Matheus também atua como professor de muay thai e jiu-jitsu. Como ainda não consegue viver exclusivamente da luta, trabalha como marido de aluguel, um "faz-tudo" de coisas em casa. Filho de pais separados, foi criado pelos avós e saiu de casa aos 16 anos. Trabalha desde cedo, começou no comércio de aviamentos da família.

Bianca

Filha única, mora com a mãe e as duas são muito próximas. A principal fonte de renda delas é o trabalho que fazem de massoterapeutas. Elas atendem em São Martinho e toda região. Participa de concursos de beleza desde a infância e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul.

Skova

Nascido na zona leste de SP, Skova perdeu o pai aos 8 anos, e foi criado pela mãe, que sustentou a família com quatro filhos. Ama samba e pagode. Atualmente, trabalha como produtor de eventos em geral, como shows, aniversários e casamentos. Está solteiro e é pai de um menino de 3 anos. Também trabalha como massoterapeuta, embora não seja seu principal sustento.

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