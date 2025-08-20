A- A+

Famosos Participantes da Dança dos Famosos 2025 já relatam perda de peso e fim do sedentarismo Gracyanne Barbosa, Wanessa Camargo, Rodrigo Faro contam resultados positivos em meio à rotina intensa de treinos

A energia aplicada para fazer bonito na “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Huck”, não é pouca. Participantes como Gracyanne Barbosa, Wanessa Camargo, Rodrigo Faro e outros têm mostrado que a dedicação nos ensaios e nas apresentações das coreografias tem dado um bom resultado. Ao todo, são 16 integrantes no quadro comandado por Luciano Huck, que dançam variados ritmos ao lado de seus professores.

A competição, cujos participantes foram anunciados no início deste mês e já teve as suas primeiras rodadas de danças, demanda treinos ao longo da semana. Nesse processo, Gracyanne revelou já ter conseguido eliminar peso.

“Já perdi 4kg. Quero estar mais leve para fazer pegadas aéreas, que nunca fiz. Na dança, há tantas possibilidades, a gente aprende sobre espaço, peso, fluência, corpo e tempo. Tenho muito a aprender, estou entregue dos novos desafios e penso também no professor que será a minha dupla”, disse a musa fitness em seu Instagram.





Rodrigo Faro também tem comemorado os resultados e afirma que a competição tem sido melhor que outros exercícios aeróbicos. “Eu marquei aqui, 670 calorias em apenas 88 minutos. Não há cardio que seja melhor do que o ‘Dança dos Famosos’ para manter esse shape aqui, esse corpinho de passeio do Ken, o Ken humano”, disse o apresentador.

Já a cantora Wanesa Camargo também celebrou os exercícios que vem realizando: “Eu sou sedentária. Eu voltei a malhar no dia em que começamos aqui”.

Esses resultados, não por acaso, estão relacionados à rotina pesada dos ensaios. Fernanda Paes Leme afirmou que a preparação para a Dança tem sido intensa:

“É uma estrutura incrível que eles dão, tem fisioterapia, tem uma cadeira de massagem maravilhosa. Os professores são muito legais! É tudo muito difícil. Eu achava de verdade que ia ser um pouquinho mais fácil, mas não é. É difícil pegar uma coreografia tão elaborada em três dias, é muito ensaio, mas é tudo muito divertido, porque essa primeira fase é de grupo então você vira uma turma mesmo”, diz ela em entrevista ao portal Leo Dias.

