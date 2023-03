Participantes do BBB 23 levam "bronca" por causa de almofadas; entenda

A- A+

Os participantes do BBB 23 receberam dois avisos, nesta quinta-feira (2), em função da desorganização na casa. "Atenção, a almofada da sala deve permanecer na sala. Este é o segundo aviso igual do dia", alertou o Big Boss.

Cezar, que chegou a pegar uma das almofadas pouco antes do aviso, recolheu o restante dos objetos e devolveu para a sala. Mais cedo, Domitila e Key Alves já haviam recebido uma chamada pelo mesmo motivo.



Aline Wirley, que estava no gramado, criticou os colegas. “Mais um aviso desse nós vamos tudo para o 'Tá Com Nada'. E o aviso é bem simples. O que está no ambiente é para ficar no ambiente, não é pra circular. Avisou uma vez, está avisado”, apontou.



Veja também

BBB 23 Marvvila diz que seu próximo alvo é brother que quer ser o grande jogador da edição; saiba quem é