Participantes do ''BBB 24'' podem votar em si mesmos? Boninho explica ''estratégia'' de Wanessa

Boninho, diretor do Big Brother Brasil 24, aproveitou uma "estratégia" de Wanessa Camargo para explicar neste domingo, 18, uma das regras do programa. Durante a última festa do reality, a artista havia declarado que votaria em si mesma.



Boninho usou as redes sociais para apontar que a ação causaria a "eliminação automática" da Sister. "Isso não pode acontecer, está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática", pontuou. Na sequência, o diretor mandou "um beijo" para a cantora. "Você caiu nessa loucura. Acho que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz", disse.

Ele ainda disse que o jogo "é uma grande brincadeira e vale tudo". "Se 'pipocar', está fora. Se for só 'papo furado', tudo bem. Brincar de BBB não é fácil. Mas aqui fora é outro jogo. Game é game. Vida é vida", escreveu Boninho na legenda.

Confira:

Apesar disso, Wanessa decidiu votar em Fernanda na formação do Paredão nesse domingo. A indicação da cantora terminou como uma das mais votadas da casa. Ela enfrenta a berlinda contra Deniziane e Matteus.

