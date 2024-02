A- A+

BBB 24 Participantes do BBB 24 são surpreendidos com manequim na sala da casa O chão também estava repleto de confete e serpentina

Os participantes do BBB 24 foram surpreendidos, na tarde desta quarta-feira (7), com um manequim no meio da sala da casa com peças de roupas das sisters. Além disso, o chão estava repleto de confete e serpentina.

Ao ver a cena, Lucas Henrique disse: "Eita, que isso, gente!". Em seguida, Marcus Vinicius avisa aos participantes que estão na área externa que “tem coisa na casa, hein”. "Foi o invasor, porque esse biquíni é da Giovanna", pontuou Pitel.

Os participantes então reparam que o boneco está vestido com roupas das participantes. "Tadeu, quero esse clima até amanhã hein, clima de Carnaval", brincou Leidy Elin.



Veja também

INCÊNDIO Neta de Valdemar de Oliveira lamenta incêndio em teatro fundado pelo avô: "Me deixou sem esperanças"