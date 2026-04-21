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BBB 26 Participantes expulsos marcam presença na final do BBB 26; veja quem está e quem foi vetado Apenas um ex-participante fica de fora da grande festa de encerramento do reality nesta terça-feira, 21

Mesmo tendo sido desclassificados do Big Brother Brasil 26, Sol Vega, Edilson Capetinha e Paulo Augusto marcam presença na grande final do reality, que ocorre nesta terça, 21. Os três ex-participantes foram vistos nos bastidores da Globo e registraram encontros com outros colegas de confinamento nas redes sociais.



Além deles, o ator Henri Castelli, que deixou a competição por problemas de saúde, também marca presença no último dia. Apenas Pedro Henrique Espíndola, que deixou o programa e foi expulso após cometer assédio contra Jordana, não estará na final.





Relembre participações dos expulsos

Paulo Augusto foi expulso no dia 30 de janeiro após empurrar Jonas quando os dois corriam para atender ao Big Fone; Sol Vega foi desclassificada em 11 de fevereiro, após empurrar Ana Paula durante uma discussão na cozinha, iniciada depois de Milena acordar todos da casa.

Já Edilson foi expulso três dias depois, em 14 de fevereiro, após um desentendimento com Leandro Boneco terminar em ameaças e agressão física.



Final marca reencontros e convite ao fim das tretas

Tradicionalmente, a final do BBB funciona como um grande reencontro entre ex-aliados e ex-rivais. Todos retornam para prestigiar os finalistas, reviver seus melhores momentos na casa e até mesmo reavaliar trajetórias. É comum que mesmo participantes expulsos sejam convidados para a festa de encerramento.



Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena são os finalistas e disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões.

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