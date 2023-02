A- A+

BBB 23 Participantes planejam pegadinha no aniversário de Cezar Black envolvendo Ricardo; confira Na cozinha da casa do BBB 23, confinados combinam uma brincadeira com enfermeiro, que comemorará aniversário durante a festa desta quarta-feira (22)

Fred, Bruna Griphao, Sarah Aline e Ricardo conversram à mesa, sobre a comemoração do aniversário de Cezar, que terá sua primeira Festa do Líder nesta quarta-feira (22). Como a relação do enfermeiro com Ricardo é estremecida, eles confabularam uma brincadeira para zoar os dois.

"Você sabe que hoje você não está convidado né, você tem que ficar na sala", diz Sarah Aline a Ricardo. "Ele deixou claro que não quer você na festa dele", complementa Fred. Sarah então brinca que Ricardo não deverá comer o bolo de aniversário do Líder. "O bolo eu não vou mesmo, o bolo não vou", comenta Ricardo.

Fred então sugere uma "pegadinha" com Cezar. "E se no meio do parabéns a gente soltar um 'com quem será' e falar o Facinho (Ricardo)?", pergunta.

Ricardo comenta que aceitaria a zoação e que daria muita risada se acontecesse. "Ou a gente vai deixar o clima da casa mais leve, ou vai ser escroto pra caraca", dispara Bruna.



E você, gostaria de ver essa pegadinha se realizar?

