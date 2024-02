Participantes podem formar nova aliança no BBB 24; entenda

A- A+

Nesta terça-feira (27), os participantes do Big Brother Brasil 24 participaram de uma ação de um patrocinador do programa. Na ocasião, Isabelle, Giovanna e Raquele tiveram a oportunidade de conversar sobre o jogo.

A cunhã confessou para as sisters que, apesar de ter sido convidada para o VIP da Líder Beatriz, ela não se sente acolhida e nem confortável ao lado do grupo das Fadas. A manauara venceu a última prova de liderança junto da apresentadora do Brás e teve uma aproximação com a sister, mas não enxerga futuro nessa parceria.

Depois da dinâmica, Raquele e Giovanna conversaram com Michel no Quarto Fada sobre a fala de Isabelle: "Parecia um convite meio que para a gente se juntar e jogar junto", disse a confeiteira.

Para Giovanna, a cunhã nunca quis jogar junto dos Puxadinhos, ou seja, não seria agora que ela teria essa vontade. Enquanto Michel acredita que Isabelle está muito próxima de Raquele, especificamente e questionou a capixaba: ''Está te incomodando?". Raquele respondeu: "Não. Tá não".

